Homem é morto com 14 facadas após flagrar esposa com amante

No entanto, no local do crime, a polícia encontrou uma pasta com documentos do suspeito, que já estava na ala vermelha da Santa Casa por ter sido ferido durante o conflito.

Uma equipe policial foi até o hospital, onde o homem informou que tinha um relacionamento com a esposa da vítima. Ele disse que não sabia que ela era casada e que quando voltava para casa com a mulher, foi atacado por Eli, que estava armado com uma faca.