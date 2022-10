Homem é morto pela polícia após fazer ex-mulher e filhos de reféns

O caso aconteceu por volta das 19h, na rua Adelaide Maia Figueiredo, no bairro Parque do Lageado.

Neste momento, os policiais entraram na casa e tentaram conversar com o suspeito, que atacou os agentes com uma faca. Tiros foram efetuados contra as pernas do suspeito, que ainda assim tentou agredir os militares. Novos disparos foram efetuados e a vítima acabou acabou ferida no abdômen.