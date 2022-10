Homem é preso após invadir culto, dizer que é Lúcifer e ameaçar matar crianças

Um homem, de 27 anos, foi preso na tarde deste sábado (8) após invadir uma igreja no Jardim Noroeste, em Campo Grande, e ameaçar matar as crianças que estava no local. Segundo a polícia, no momento estava sendo realizado culto de celebração ao Dia das Crianças e o suspeito aparentava estar sob efeito de álcool e drogas.

O pastor, de 33 anos, disse à polícia que o suspeito entrou no local armado com um facão e falando “vou estraçalhar todo mundo, sou Lucifer. Vou matar até as crianças”. Ainda conforme o depoimento, o homem chegou a desferir golpes nos banco e no portão da igreja. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Conforme a polícia, durante a confusão, as crianças foram abrigadas e só liberadas após a chegada das autoridades. Ainda conforme o relato, o pastor tentou acalmar o suspeito, mas foi atingido com um soco no rosto.

O homem foi contido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde deve responder pelos crimes de ameaça, dano e vias de fato. A arma do crime não foi encontrada.