Homem é preso com 15kg de drogas no Acre; prejuízo é de R$ 300 mil a facção

Um homem foi preso acusado de tráfico de drogas, na tarde de domingo (30), durante uma abordagem de rotina na BR-364, próximo ao Rio Liberdade, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações dos Policiais Militares do Grupamento de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão, a guarnição estava na Operação Guardiões na Fronteira, quando acabou parando uma caminhonete que havia acabado de sair do município de Cruzeiro do Sul para Rio Branco.

Em uma rápida conversa, o motorista, que estava sozinho dentro do veículo, apresentou um certo nervosismo e acabou chamando atenção dos PMs que estavam na Operação. Na revista veicular foi encontrado cerca de 15 quilos de entorpecentes, sendo 4.97 quilos de de cocaína e 10.69 quilos de maconha, deixando um prejuízo estimado para o crime organizado de R$ 300.890,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo, que disse ainda na delegacia que estava transportando as drogas para Rio Branco, e posteriormente o entorpecentes seriam levado para outros estados. O acusado, as drogas e o veículo foram encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.