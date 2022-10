Homem escapa de manada de elefantes, mas acaba tendo braço e perna devorados por crocodilo

Winders Sianene, de 43 anos, pulou num rio para evitar ser pisoteado por uma manada de elefantes no oeste do Zimbábue.

Mas o pai de três filhos teve a perna e o braço esquerdo devorados em um terrível ataque de crocodilo.

O incidente aconteceu na semana passada quando Winders foi abordado por uma manada de cinco elefantes quando ia pescar no rio Mlibizi.

Para escapar do grupo de paquidermes, Winders pulou na água e tentou nadar.

E enquanto ele conseguiu escapar dos elefantes, ele foi atacado por um crocodilo, sendo inicialmente mordido na perna. Depois, veio o ataque ao membro superior.

Em reação, Winders pulou nas costas do crocodilo e o montou antes de enfiar o braço direito em sua garganta para fazê-lo engasgar.

Ele então gritou por socorro enquanto lutava com o réptil, que mastigava ferozmente seu braço esquerdo.

“Winders estava a caminho do rio Mlibizi quando viu elefantes vindo em sua direção. Foi então que ele decidiu correr e pular no rio tentando fugir do elefante”, disse Fanikiso Mkombwe, irmão de Winders, à mídia local, citada pelo “Sun”.

A vítima contou como sobreviveu ao pesadelo no rio caudaloso:

“Subi no crocodilo e segurei sua cabeça com força enquanto enfiava minha mão direita em sua boca grande. Eu sabia que tinha que viver a qualquer custo, então me certifiquei de manter meu domínio. Os crocodilos têm uma língua pequena, então eles não querem que nada a toque, pois isso os machuca. O crocodilo começou a se acalmar quando eu enfiei minha mão na sua boca.”

Winders explicou como as pessoas que ouviram seus gritos entraram no rio e abriram a boca do réptil com um tronco, levando-o a nadar para longe.

“A dor que senti foi muito forte, mas me concentrei em estar vivo”, finalizou Winders.