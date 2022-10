Homem fica ferido após colisão entre motos em Rio Branco

O motociclista Edimar da Cunha, 19 anos, ficou ferido após uma colisão entre motos na noite deste sábado (8), na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edimar estava trafegando com uma motocicleta, quando acabou colidindo com outra motocicleta. Após a colisão, os dois motociclistas ficaram jogados no asfalto, mas somente Edimar precisou de socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local, para prestar os primeiros atendimentos. Edimar ficou com uma laceração no pé direito e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar por meio do 2° Batalhão estive no local, isolando a área e ajudou a controlar o trânsito. O Batalhão de Trânsito também foi ao local do acidente e aguardou a chegada da perícia criminal.

Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram removidas por um guincho e a pista foi liberada para o trânsito.