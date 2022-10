Homem morre durante manifestações que fecharam a fronteira entre Brasil e Bolívia

Os relatos no local são de que manifestantes contrários ao protestos lançaram fogos de artifício contra os representantes do Comitê Cívico da Bolívia. Os manifestantes alegam que o fechamento da fronteira é em protesto contra o adiamento do Censo Demográfico para em 2024 na Bolívia.

A fronteira está bloqueada com montes de areia e cavaletes. Vários pneus foram queimados. A passagem fronteiriça está aberta apenas para aqueles que quiserem atravessar a pé.

As forças de segurança boliviana estão no local e fazendo escolta aos prédios públicos próximos à linha internacional, como um posto de saúde. Bloqueios

O novo bloqueio já é o terceiro deste ano. Em protesto, os manifestantes exigem que o Censo Demográfico seja realizado em 2023, não em 2024 como o governo boliviano quer. O último bloquei foi registrado em julho deste ano.