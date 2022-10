Homem perde o controle de moto após bater em buraco e fica em estado grave no PS de Rio Branco

O motociclista Luiz Felipe Barbosa de Moura, 20 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (12), na Estrada da Calafate, próximo a Fundação Bradesco, na Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Luiz Felipe estava trafegando sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa MZW-5094, quando tentou realizar uma ultrapassagem e acabou batendo em um buraco na pista, perdeu o controle da moto e bateu violentamente a cabeça contra o asfalto. Com o impacto, Luiz Felipe ficou desacordado.

Populares ajudou o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico 07. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido a gravidade da vítima, foi solicitado apoio da ambulância de suporte avançado 01, que conseguiu estabilizar o quadro clínico do motociclista. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, com um Traumatismo Crânio Encefálico grave, entubado, uma laceração no pé direito e escoriações por todo o corpo.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após a perícia de local, a motocicleta foi entregue para os familiares da vítima.