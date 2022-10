Homem picado por cobra venenosano Acre está há 5 meses sem andar: “Agradeço por estar vivo”

O trabalhar rural Jaksoney dos Santos, de 37 anos de idade, residente na região do Projeto de assentamento Joaquim de Matos, em SenaMadureira, vem passando por maus bocados desde o mês de abril. Ele foi picado por uma cobra venenosa, da espécie pico-de-jaca e passou pelo menos cinco meses sem poder andar.

Ainda hoje, mesmo com o transcorrer dos dias, Jaksoney ainda sofre com as sequelas do incidente. “Não está sendo nada fácil. Passei mais de um mês internado no Hospital de Sena Madureira. Tenho sofrido bastante. Mesmo assim, agradeço a Deus por estar vivo. Muitos que foram picados por esse tipo de cobra não estão aqui para contar a história”, comentou.

Ele também agradeceu aos seus familiares, equipe médica e amigos que lhe deram forças nesses momentos tão difíceis. “Muitas pessoas estiveram e ainda estão ao meu lado e isso é muito significante. Que Deus possa recompensar a cada um”, finalizou.

Na data em que foi picado, Jaksoney tinha saído de casa para verificar algo no curral durante a noite e foi surpreendido pela serpente.