Homem que matou colega com ripa durante discussão no Acre é preso em Rondônia

A Polícia Civil do Acre em Parceria com a Polícia Civil de Rondônia, prendeu V. V. dos S. de 24 anos, investigado pelo crime de homicídio ocorrido na madrugada do dia 19 de agosto de 2022, em via pública na região do bairro São Francisco.

V. V. Dos S. teria se envolvido em uma discussão que havia se iniciado entre um casal de amigos. Durante a discussão, o autor arrancou uma ripa de madeira de uma cerca e desferiu um único golpe na região craniana da vítima, que morreu no local.

A investigação da especializada deu início ao trabalho e após identificar a autoria do crime representou por sua prisão junto ao judiciário que deferiu pedido e expediu mandado de prisão preventiva.

A investigação apontou que o autor encontrava-se na capital rondoniense quando foi surpreendido pela ação conjuntas das Policiais Civis do Acre e Rondônia logrando êxito em sua captura.

O autor vai responder pelo crime de homicídio qualificado com pena prevista no Código Penal de 30 anos de reclusão.