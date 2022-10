Homem quebra medida protetiva e tenta matar a ex-mulher em Rio Branco

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de prisão preventiva, representado pelo Ministério Público do Acre, em desfavor de F. C. L., dos S. de 43 anos. A prisão do investigado foi efetuada em uma residência localizada na rua Adalberto Sena, no bairro João Paulo II.

Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado por crimes de violência doméstica, quebra de medida protetiva de urgência e tentativa de homicídio contra sua ex-companheira. Além da prisão, os policiais encontraram a arma, revólver cal. 32′, utilizada pelo investigado para ameaçar e tentar contra a vida da ex-companheira.

O preso foi conduzido a delegacia para procedimentos cabíveis e em seguida colocado à disposição da justiça.