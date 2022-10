Homens com escopeta estão abordando motociclistas em Rio Branco: ‘Pensei que era brincadeira’

Mensagens de voz com avisos com relação a roubos de motocicletas têm circulado em grupos de WhatsApp de Rio Branco. No conteúdo das mensagens, um homem informa que há uma pessoa armada com arma de fogo, escondida próximo a um motel na Estrada da Floresta, aguardando motociclistas passarem pelo trecho para abordar e roubar o veículo.

O denunciante diz ainda que o homem armado aborda os motociclistas no meio da rua, apontando uma escopeta pedindo que entregue o veículo. “Depois daquele motel, tem um cara com uma escopeta que aborda no meio da rua, querendo tomar a moto. Quase tomaram a minha moto. Eu pensei que era brincadeira do cara. Ele está com uma escopeta ‘maceta’ mesmo”, diz.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que comunicou que a Polícia Militar do Acre (PMAC) foi informada e vai aumentar o patrulhamento na região.