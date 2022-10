Horóscopo 2022: confira a previsão dos signos para este sábado

Áries (21/03 – 20/04)

Clareza de intenções será fundamental. Aproveite o sábado para clarear suas reais motivações e ter um novo olhar sobre o futuro e plano de carreira. Se estiver em busca de oportunidades, pesquise vagas, ouça dicas de amigos e descubra opções sedutoras. Mudanças entrarão no radar e poderão interferir na vida íntima. Assuntos financeiros estão em jogo. Solidifique uma amizade com diálogo franco.

Touro (21/04 – 20/05)

Aproveite o sábado para se divertir, brincar com os filhos, comprar presentes e também se permitir alguns mimos. Assuntos de trabalho estarão aquecidos: você poderá firmar um negócio ou avaliar parcerias. Escolhas e filosofias poderão mudar. Por isso, não se precipite em formalizar uma relação neste momento. Caminhos de crescimento financeiro e de harmonia cotidiana ficarão mais claros.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O coração falará mais alto hoje. Resgate relações, reúna a família, troque confidências e expresse seu carinho com direito a muita emoção. Formalizações à vista: apoie os filhos, tome decisões sobre viagens ou mudanças e comemore conquistas. O amor atingirá uma dimensão maior em sua vida: celebre conquistas e curta as coisas boas da vida. A fase trará desapego dos velhos padrões.

Câncer (21/06 – 22/07)

O sábado será gostoso para relaxar, conversar com irmãos e pessoas próximas, além de pôr os sentimentos em palavras e fortalecer os vínculos familiares. Conversas esclarecedoras acalmarão o coração e trarão segurança. Aproveite para planejar mudanças e determinar planos de longo prazo. Clima íntimo e necessidade de sossego inspirarão atividades em casa. Curta o conforto dos pequenos prazeres.

Leão (23/07 – 22/08)

Saúde e trabalho estarão em foco neste sábado, que trará novidades e informações importantes sobre como se cuidar melhor. Aproveite para reformular a rotina, mudar hábitos e se estabilizar. Este será um bom momento para comprar suplementos e produtos para uma alimentação adequada. Valerá fazer um “detox” ou uma dieta específica para ganhar força e também checar tratamentos estéticos.

Virgem (23/08- 22/09)

O sábado reserva emoções fortes e surpresas gostosas. Vídeochamadas, troca de mensagens e encontros de hoje esquentarão o coração. Aproveite também para caprichar no autocuidado, renovar os looks e investir na imagem. O amor inspirará passos maiores na carreira: um sonho poderá se concretizar e unir o útil ao agradável. Conte com acordos que trarão mais estabilidade e segurança.

Libra (23/09 – 22/10)

A viagem dos sonhos poderá sair da imaginação e se tornar realidade. Aproveite o sábado para determinar novos objetivos e tomar decisões. Oportunidades que inaugurarão um novo ciclo despontarão no horizonte. Propostas e convites virão de longe e poderão promover mudanças grandes em sua vida. Não alimente fantasias negativas: dê chances a novas experiências e relações.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Se inquietudes estiverem roubando o sono, foque nas soluções e mude de atitude. O sábado será gostoso na companhia de amigos e atividades de grupo. Troque mensagens e aproxime pessoas queridas: você receberá apoio e carinho de uma amizade especial. A vida íntima será recheada com muita sensibilidade, empatia e momentos mágicos. Aceite as diferenças e valorize a essência.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Visualize o que quer para o futuro e conte com sorte nos negócios e novos projetos. O sábado trará atitude nas relações e conversas sérias. Escolha suas companhias, inicie amizades e crie uma rede forte ao seu redor. Movimentações na equipe e inovações no trabalho inspirarão reflexões importantes sobre os caminhos a seguir. Acompanhar seu ritmo acelerado não será fácil. Por isso, faça alguma concessão.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Encontros e interações de hoje abrirão portas no trabalho e incentivarão novas atividades. O sábado trará surpresas gostosas e ideias geniais para novos projetos. Boas notícias na área financeira darão mais confiança no futuro. O momento facilitará acordos e novas associações. Você poderá firmar um contrato profissional, aumentar a exposição e garantir mais estabilidade. Viagem à vista!

Aquário (21/01 – 19/02)

Mudanças acontecerão de dentro para fora: elimine velhas angústias e aposte num futuro promissor. Você subirá um patamar no ganho de prestígio e poder com as decisões de hoje. Impulsione projetos pessoais e viva com mais paixão. Prazeres diferentes e conexões com estrangeiros incentivarão viagens e aventuras. Planeje novos rumos com calma e aposte nos planos de expansão.

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite o sábado para embarcar num clima romântico, curtir as delícias da intimidade e a cumplicidade com o par. Resolva detalhes de uma mudança ou projeto da casa. Conversas num tom profundo e planos de longo prazo afastarão o ciúme e darão segurança no amor. Casamento e família estarão em destaque nesta fase. Construa bases firmes para o futuro: o patrimônio poderá aumentar.