Horóscopo: confira a previsão desta sexta para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Reveja conceitos e valores: conversas com amizades darão no que pensar. Atividades comerciais terão bom andamento e irão melhor ainda se você der atenção às relações e evitar discussões inflamadas. Não misture opiniões pessoais com assuntos de trabalho. O dia cobrará calma, paciência e empatia nas interações. Na dúvida, siga a intuição. Aprenda com novas referências.

Touro (21/04 – 20/05)

Carinho de amizades e empatia com grupos e interações criarão um clima acolhedor. Comemore uma conquista no trabalho e solidifique parcerias. Encontre tempo para a vida social e para cuidados de saúde. Valerá construir relações em outro ambiente e somar forças num projeto colaborativo. Proposta inesperada poderá alterar a agenda e a rotina. Suba um patamar na carreira!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Visualize o futuro que você deseja e crie projetos. O dia trará exposição, popularidade e oportunidade de evolução da carreira. Conquiste novos espaços, quebre protocolos e brilhe publicamente. Este será um lindo momento no amor, em todas as suas dimensões. Reúna a família numa viagem ou evento. Valorize sua história e fortaleça vínculos importantes em sua vida. Formalize uma situação.

Câncer (21/06 – 22/07)

Resgates familiares poderão ocorrer numa viagem ou em vídeo-chamadas. Um antigo sonho se tornará viável e ampliará os horizontes. Aprofunde relações e fortaleça as bases afetivas. As conversas de hoje tocarão seu coração e desenharão um cenário positivo para o futuro. Ligações internacionais estarão aquecidas: espere por notícias de longe, convites e coincidências gostosas.

Leão (23/07 – 22/08)

Procure orientações para vencer burocracias, tirar visto, resolver assuntos de cidadania e atualizar documentos. Contas e orçamento poderão estar confusos: crie um sistema mais organizado para administrar as finanças e evitar perdas ou desperdício de dinheiro. Valerá também dobrar a atenção com golpes e fraudes: o momento não permite distrações. Acordos precisarão ser bem negociados.

Virgem (23/08- 22/09)

Espere por grande empatia nos encontros e interações de hoje. Crie novos vínculos, expresse os sentimentos com emoção e dê mais intensidade à vida. O dia favorecerá o amor: embarque num clima de romance e curta momentos mágicos. Novo empreendimento e planos de mudança também entrarão no menu. Ligue o radar nas oportunidades de expansão financeira e impulsione a carreira.

Libra (23/09 – 22/10)

Mudanças já programadas poderão se concretizar com oportunidades que surgirão repentinamente. O dia trará decisões sérias e formalizações que inaugurarão novo ciclo de vida. Viagem, estudos e investimentos no seu desenvolvimento continuarão como prioridades. Cuidados corporais, de saúde e de beleza darão bons resultados. A fase será de superação: conte com vitalidade e vontade de vencer.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Criatividade, romantismo, clima mágico no amor e sintonia com os filhos darão um sabor intenso ao dia. Desfaça mal-entendidos ou confusões nos relacionamentos próximos e elimine velhas angústias. Será um bom momento para desenvolver novos projetos e reinventar a vida. Eleve os sentimentos, cultive emoções positivas e descomplique a cabeça. Mudanças à vista!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Sintonia com a família, clima aconchegante em casa e lindas lembranças alimentarão o coração. Aproveite o dia para cuidar de quem você ama e dos interesses pessoais. A fase sinaliza mudanças no trabalho e na rotina. Inove a atuação, construa relações de confiança na equipe, delegue tarefas e ganhe espaços livres na agenda. Atividade física dará foco e disposição: encontre prazeres diferentes!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Encontros de hoje despertarão ternura. Circule, caminhe, movimente o corpo, solte a curiosidade e dê chances ao acaso. Coincidências e sincronicidades revelarão o lado mágico da vida. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual, confie na sua percepção e aprenda algo novo. Esfrie a cabeça e respire novos ares, soluções virão à mente num clique em momentos de descontração. Sucesso!

Aquário (21/01 – 19/02)

Boa perspectiva na área financeira inspirará compras e investimentos no lazer. Aproveite para programar as férias ou viagem de fim de semana e conferir a agenda cultural. Música, arte e práticas espirituais manterão o astral em alta. Este também será um bom momento para estudar outro idioma e ampliar conexões internacionais. Notícias de longe ou de processo na Justiça darão mais otimismo.

Peixes (20/02 – 20/03)

Realize sonhos e afaste inseguranças. Emoções estarão à flor da pele com a Lua em seu signo. Aproveite para cuidar das necessidades pessoais e da família, expressar os sentimentos e criar empatia nos relacionamentos. Projetos da casa ou da vida íntima e mudanças poderão aumentar pressões financeiras. Determine prioridades e encontre soluções originais para vencer os desafios.