Horóscopo do dia: confira a previsão deste domingo para seu signo

Processando as emoções

A Lua entra em Câncer, seu signo de regência natural. Há um forte estímulo para viver o subjetivo, a vida pessoal, familiar, ancestralidade e sonhos. Todavia, Lilith, a lua negra, também se encontra aqui, mobilizando frustrações que tenhamos nestes setores. Pallas também está conjunta, mobilizando maior sabedoria e ponderação em relação a questões do passado, emocionais, familiares e subjetivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ocorre hoje uma forte conexão com sua base, seus sonhos, ancestralidade, vida pessoal, lar, família e senso de maternidade. Todavia, podem haver excessos nesse sentido e você deve buscar alguma ponderação para processar tais emoções. Esteja firme em si mesmo e no seu sistema de valores para que consiga lidar com seu emocional de maneira mais tranquila.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Algumas frustrações ligadas à comunicação e ao lado intelectual/mental podem vir à tona. Em especial caso tenham havido mentiras, meias verdades ou desinformação, busque ponderação e imparcialidade, sendo mais objetivo. Sua fala está carregada de um senso de percepção emocional mais aprofundada. Seja fiel a si mesmo e ponderado na comunicação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre hoje uma intensa mobilização emocional em termos de segurança material, posses, talentos e valores. Você deve lapidar algumas arestas, buscando ponderação, sabedoria e desapego. Busque entender melhor suas questões emocionais ligadas ao dinheiro, prosperidade e valores, limpando resquícios emocionais negativos sobre este setor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz à tona seus naturais potencias, já que a Lua, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Todavia, também precisa encarar frustrações emocionais guardadas e que devem ser entendidas, digeridas e ponderadas. Busque ter honestidade para consigo, buscando uma maior desidentificação para consigo e seus problemas, analisando mais friamente a situação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe mobiliza as forças sutis, subjetivas, psíquicas e espirituais. Mas também podem haver mágoas, frustrações e outras questões emocionais que precisam ser trabalhadas, refinadas e resolvidas. Busque meditações e práticas de desapego, transcendendo velhos apegos, emoções infantis ou vitimização. Você está amadurecendo e deve contar consigo mesmo e sua capacidade de estabelecer limites justos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas questões emocionais que envolvam amizades, grupos ou causas podem lhe mobilizar algumas frustrações ou incômodos. Busque ter honestidade quanto ao que sente, ponderando melhor sobre as relações e interações. Busque ter um olhar mais filosófico e amplo para todas as situações, entendendo as dores humanas e as trabalhando a partir disto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você deve hoje encarar algumas dificuldades ou frustrações, em especial aquelas ligadas à carreira, trabalho, figura materna ou autoridades femininas. Busque ponderar melhor e reconhecer o que sente. Há um forte magnetismo para trabalhar e cumprir suas tarefas, mas deve contar com seus instintos e a capacidade de transformar o que for necessário.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções hoje lhe conectam fortemente à sua fé e senso de propósito, mas podem haver oscilações e frustrações que devem ser trabalhadas e ponderadas. Busque racionalidade para lidar com mudanças e oscilações. O potencial para conexão com o lado divino da vida, especialmente o feminino, está em alta e deve ser cultivado agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe mobiliza emoções muito profundas, assim como algumas possíveis frustrações que devem ser ponderadas e trabalhadas. Questões de ordem emocional, afetiva, sexual ou de bens compartilhados podem lhe mobilizar para que você depure seu campo emocional. O trabalho, a rotina e o senso crítico lhe serão auxiliares neste processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Algumas frustrações no campo dos relacionamentos podem emergir, em especial de ordem emocional. Busque entender o outro, mas sem cair em chantagens ou manipulações. Seja autêntico e se doe de coração, mas sabendo dos limites justos. Busque ser justo e imparcial na medida do possível, evitando projeções desnecessárias sobre os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas forças emocionais se voltam muito hoje para o andamento da vida material, mas também podem haver frustrações neste sentido. Busque fazer o melhor ao seu alcance, faça seu trabalho com amor, mas não se agarre em detalhes e pormenores. O momento lhe pede que busque mais entendimento, compreensão e ponderação para fluir no material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz forte conexão para consigo mesmo, mas também podem haver algumas frustrações nessa expressão. Busque exprimir a si mesmo e o que sente de forma transparente, mas também dentro de um senso de racionalidade, leveza e mesmo na capacidade de rir de si mesmo e das situações. Encare a si mesmo com diversidade.