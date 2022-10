Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

No mínimo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono

Mesmo que a telepatia ainda não seja um instrumento de relacionamento entre os seres humanos e que, por isso, tenhamos margem para exercer operações e esquemas baseados em mentiras, ou ocultação da verdade, isso não nos exime da responsabilidade de, pelo menos, sermos transparentes para nós mesmos, encarando as verdades básicas e viscerais ao nosso respeito, dando a cada uma delas o nome real, em vez de uma elaborada narrativa que justifique nossos erros e desatinos.

Se não temos coragem suficiente para sermos fiéis e coerentes com o que realmente pensamos sobre a vida, no mínimo temos de enfrentar com honestidade nosso real funcionamento, porque sem essa dose de sinceridade continuaremos nos envolvendo em relacionamentos baseados em interesses calculados, e não em espontânea empatia amorosa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para garantir suas pretensões, mas cuide para que em seus cálculos sejam previstas as interferências que estão além do seu controle, produzidas pelo estado do mundo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A liberdade que você busca não será encontrada tomando distância de todas as pessoas a quem, hoje em dia, você tem de dar explicações, mas passando a respeitar todo mundo, do mesmo jeito que você quer ter respeito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Somente quando você se atreve a começar a realizar é que dá para saber com certeza se a motivação era uma fantasia, ou um sonho real que chamava você do futuro. Portanto, fazer será sempre melhor do que ficar pensando.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para se aproximar de tais ou quais pessoas é preciso estabelecer uma coreografia de etiquetas e formalidades que vale a pena respeitar e aproveitar, porque isso cria uma empatia e deixa as coisas claras para todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sempre parece melhor se dedicar a grandes projetos, em busca de uma bala de prata que mude a realidade para sempre, e para melhor. Contudo, a vida é feita de uma continuidade de detalhes simples do dia a dia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é um bom momento para você fazer o que quiser, sem se preocupar com as explicações e argumentos que terá de criar depois, para explicar seus movimentos. É hora de agir com pleno uso de sua liberdade. agora.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Esse redemoinho de sentimentos que atravessa sua alma há de ser digerido da melhor maneira possível, para não atrapalhar tudo o mais que precisa ser administrado, como sempre foi e continuará sendo. Tudo em seu lugar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há pessoas que são difíceis porque enxergam problema em tudo e, como resultado, criam demoras que poderiam ser dribladas. Se você depende delas não seria sábio de sua parte encrencar por causa desse comportamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Até o último momento será impossível saber direito se você andou atrás de fantasias impossíveis, ou se por trás de seus sonhos malucos havia, desde sempre, um chamado do destino. É preciso seguir em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor será que você comunique suas pretensões da melhor maneira possível, isto é, de modo que as pessoas ajudem em vez de resistir, por não entenderem quais seriam suas reais intenções. Tudo às claras.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se cada pensamento se transformasse em dinheiro, todas as pessoas entre o céu e a terra seriam ricas instantaneamente. Porém, isso não é assim porque a riqueza interior não se transforma automaticamente em dinheiro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há coisas que não estão ao alcance de seu domínio, e dependem da decisão de outras pessoas, lide com isso da melhor maneira possível, porém, há assuntos que estão sob sua inteira responsabilidade, lide com isso também.