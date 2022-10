Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

A razão dos deveres

Data estelar: Vênus em trígono com Saturno

É muito difícil que nossos desejos apontem a algum resultado maior do que a satisfação particular de nossos interesses autocentrados, inclusive porque se conseguissem ir além de nosso egoísmo deixariam de ser chamados de desejos, se convertendo em aspirações.

Por isso existem os deveres e obrigações, para equilibrar o exagero de tempo que dedicamos a nós mesmos, em detrimento de todo um mundo mais amplo que requer cuidado e serviço de nossa parte. Se não houvesse obrigação nenhuma para cumprir, nosso tempo estaria todo tomado pelos caprichos e ninguém cuidaria de ninguém.

Assim é que, enquanto continuemos incapazes de superar nosso selvagem egoísmo autocentrado, continuaremos atormentados também pelos deveres, que nos obrigam a enxergar algo que existe além de nós mesmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que seja bom para as pessoas com que você se relaciona, é certeza que será bom para você também. Portanto, vale a pena aproveitar este momento e vigiar para que os interesses alheios sejam preservados e beneficiados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se todas as pessoas envolvidas vão querer tirar vantagem da situação, não haverá tanta vantagem para ninguém, porque os recursos são limitados pelas circunstâncias e pelo estado atual do mundo. A conta não fecha.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A confiança é imprescindível, porque senão o medo toma conta do cenário, e ele tem mais presença, porque se arraigou na alma das pessoas. A confiança, no entanto, está disponível também, mas precisa ser treinada.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Boas sensações produzem alívio e dissipam a pressão enorme que pesava sobre seus ombros. Desfrute desse momento, e procure arrumar tudo que saiu do lugar, tanto quanto amarrar todas as pontas soltas. Dá tempo para tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os relacionamentos humanos são o maior desafio para nosso reino da natureza, porque as pessoas fingem que não precisam umas das outras e ao mesmo tempo não têm como continuar vivendo essa fantasia de independência.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não havendo nada de tão importante e criativo em perspectiva, o melhor a fazer é não perder de vista a ordem cotidiana, porque ela é que persiste além das complicações que a ambição propõe. Organize e arrume tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça o certo, sempre faça o certo, porque você encontrará um apoio mais firme para continuar batalhando para garantir suas pretensões, mesmo que precise de mais tempo para isso. Fazer o certo é o certo para você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É bom começar arrumando sua vida interior, para somente depois se lançar a consertar o que acontece fora de você. Com as emoções serenas e com a mente sob mínimo domínio, aí sim você conseguirá fazer mais com menos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Que as pessoas se entendam, mesmo que temporariamente, será sempre uma vantagem. Portanto, considere a possibilidade de fazer algumas concessões em nome desse objetivo, para haver mínimo entendimento e continuar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça pouco, mas faça bem, só isso é importante, porque sair por aí atropelando o tempo, querendo dar conta do que ficou acumulado, não apenas seria uma postura pouco sábia, como também produziria efeito contrário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Que suas ideias sejam praticadas o mais rapidamente possível! Porque só assim você verificará se elas têm consistência ou se precisam ser descartadas sumariamente, dado serem ilusões travestidas de ideias boas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo tem conserto, mas poucas coisas se consertam sozinhas, com o passar do tempo, porque a maioria precisa de sua intervenção para entrar no eixo. Evite justificar o medo e a preguiça, não deixe de fazer sua parte.