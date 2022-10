Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Só a prática define

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos

Tuas ideias sobre a realidade podem ser maravilhosas e confortantes, mas se tu não as praticas, para identificar tua presença ficará valendo o que tu faças, e não o que tu penses, pois é pelo fruto que se conhecem as árvores e é pelas obras consumadas que se identifica o humano.

É claro que os fatos concretos podem ser discutidos e interpretados de inúmeras maneiras, porque nossa humanidade aprecia o esporte da relativização, que cria impasses e impede que a dinâmica da vida continue em marcha, porém, apesar de artisticamente poder se discutir se uma maçã é maçã, qualquer outra fruta não poderia substituir os nutrientes que somente a maçã carrega em seu interior.

Sim! Nós somos capazes de discutir o sexo dos Anjos, mas isso não quer dizer que os Anjos estejam dando a mínima por essa discussão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Todas as iniciativas que você tomar no sentido de beneficiar as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho, proverão resultados que beneficiarão também seus interesses particulares. Essa é uma conta que fecha bem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Servir aos outros é nobre, mas a estrutura de nossa civilização não comporta nobreza, ela é feita de desconfiança e na base da justificativa de que, na prática, é melhor se apressar e tirar vantagem de tudo e todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto que nunca, e isso atrapalha bastante seus planos. Leve isso em consideração, mas também atente ao fato de que sua alma caminha se orientando por uma confiança fora do comum.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É bom ter o alívio de algumas certezas, definições que ajudam a estabelecer um mapa mais claro das perspectivas. Aproveite e tome suas decisões, mas melhor do que isso, coloque em prática tudo que você decidir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conheça o alcance da influência que você exerce nas pessoas com que se relaciona, porque isso dará a você um panorama mais claro e sincero da realidade. Não há vítimas nem culpados, há relacionamentos humanos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo que acontece no dia a dia não parece grande coisa, se visto de uma ótica imediata. Porém, se você não tivesse uma ordem cotidiana, nada de novo nem de muito criativo poderia acontecer tampouco. Cada coisa em seu lugar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que é certo e errado? Melhor não se distrair com perguntas que são de resposta óbvia, mas que ao mesmo tempo convidam a conjecturar justificativas e argumentações para explicar a razão de fazer passar o errado por certo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando a vida interior é um redemoinho de emoções desencontradas, não há como isso não ser transferido aos relacionamentos habituais. Isso acontece, mas não configura uma situação justa para ninguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Chega uma hora em que é mais proveitoso fazer acordos e concessões do que continuar discutindo sem sair do lugar. As discussões cansam e são estéreis, porque é apenas gente querendo ter a razão exclusiva.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se houver coisas demais para fazer, procure se organizar da melhor forma possível, porque há tempo suficiente para dar conta do recado. Não é isso que a ansiedade sugere, mas você vai dar ouvidos a ela?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No mundo subjetivo da alma, a princípio não é possível distinguir automaticamente uma memória de uma esperança, um sonho de uma fantasia, um pressentimento de um desejo. É necessário desenvolver discernimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A melhor contribuição que você pode oferecer neste momento é fazer sua parte, evitando se abster de tomar as iniciativas que lhe infundem medo de piorar tudo. Piorar ou melhorar não é tão importante quanto agir.