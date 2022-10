Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Só há um remédio

Data estelar: Júpiter reingressa em Peixes

O ser humano é brutal na mesma medida em que ignora que sua presença é conectada a todas as outras expressões de vida, todas originadas de uma única e colossal Vida, que pode ser chamada de Universo.

Ignorar que somos todos interdependentes promove, ao mesmo tempo, a violência do separatismo, e também o medo de que as forças malignas nos invadam e dominem, porque em nossa ignorância separatista nós estaremos sempre do lado certo da História, só que no mundo fantástico da ignorância até as próprias “forças malignas” têm direito legítimo a se convencerem com muito ardor e fé de que o lado certo é o delas.

Só há um remédio para a ignorância, renunciarmos conscientemente a ela e nos lançarmos à aventura de nos reconectarmos entre nós e com todos os reinos, mas especialmente com o espiritual.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Fazer o que é justo nem sempre é fácil, nem tampouco granjeia a simpatia das pessoas, que preferem trilhar caminhos tangenciais e marginais. Contudo, sua alma há de fazer o que neste momento considerar justo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Não importa em que fase de sua vida você se encontre, ou em que tipo de ciclo, de alta ou de baixa, a todo momento sua alma continuará sonhando com riquezas infindáveis. Como fazer para o sonho se tornar realidade?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Amplie sua rede de contatos e vínculos, porque neste momento circulam oportunidades muito interessantes, que não vão cair em seu colo de forma mágica, porque se apresentarão através das pessoas com que você conversar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça mais do que normalmente você faria, porque este é um momento produtivo e seria uma pena não o aproveitar, porque colocaria em ordem uma série de assuntos que foram procrastinados indefinidamente. Ordem e progresso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que um dia pareceu ponto pacífico e indiscutível, hoje em dia é tomado por conflito e discussões infindáveis. As coisas mudam, por isso é bom sua alma se manter lúcida, para reconhecer quando é a hora de mudar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que neste momento é mais desejável para sua alma é justamente aquilo que seria mais difícil conquistar, requerendo de você uma postura atrevida como seria inimaginável em qualquer outro momento de sua vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas importantes que fazem contato com você, apresentando propostas ou fazendo promessas, precisam ser aproximadas e colocadas à distância ao mesmo tempo, para manter o domínio sobre a situação. Tudo em marcha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Este momento encerra muitas potencialidades, mas não será possível aproveitar todas, portanto, é muito importante que você use seu discernimento para distinguir as que podem ou não ser exploradas nesta hora.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É importante levar a sério o divertimento, mesmo que a afirmação pareça um paradoxo, porque teoricamente a seriedade e a alegria não andariam juntas. Ocorre apenas que você precisa organizar seu divertimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A reverência aos antepassados é importante, mesmo que você se encontre num desses momentos existenciais em que tudo é questionado, inclusive o que não poderia ser mudado, porque não estaria sob seu controle.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há muita coisa que merece mais reflexão, e talvez para isso seja favorável você estabelecer alguns diálogos, tendo o cuidado de não abrir o jogo com pessoas que não apenas não ajudariam como atrapalhariam também.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

No fundo, todo sofrimento deriva de um apego egoísta a uma visão limitada da vida. Quando você decide intimamente se desapegar e abrir seu entendimento a um cenário mais amplo e inclusivo, todas as coisas melhoram.