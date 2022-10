Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça

Queremos ser deixados em paz

Data estelar: Lua cresce em Aquário

Do oriente compramos o equivocado conceito espiritual de que para conhecer o Divino deveríamos anular nossa individualidade e mergulhar no Universo, perdendo nossa identidade separatista. Da política de confronto ideológico entre a esquerda e a direita resultou o conceito equivocado de que o comunismo pretende anular os direitos individuais em nome do bem-estar e justiça sociais.

Como resultado, ficamos todos atrapalhados em nosso desenvolvimento integral, porque para entender o Universo em que nos movimentamos e somos, certamente precisamos crescer além de nossa individualidade, sem por isso perder nossa identidade particular nem tampouco ser imprescindível perder os direitos individuais por pensar além de nós mesmos. Nós humanos, queremos ser deixados em paz, apenas isso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure se reconectar com as pessoas que foram importantes em outras épocas de sua vida, porque o mundo anda mudando com tamanha rapidez que as conexões solidárias andam se tornando mais importantes do que nunca.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Neste momento, vale a pena você se expor um pouco mais do que o habitual, porque mesmo que isso traga um pouco de constrangimento, você verá que esse passará logo e que você conduzirá tudo com bastante destreza.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todo destino começa com uma visão que infunde ardor em seu coração, e que motiva toda ulterior ação para aproximar a visão da realidade concreta. Portanto, valorize as visões que se apresentam agora à sua alma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aposte alto, seja indiferente a essas vozes do medo que se travestem de profetizas, antecipando desastres que nunca acontecerão. Aposte alto, porque dessa forma você meterá medo no medo que apequena você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que os relacionamentos que sua alma considera importantes não caiam no balaio da inércia, é preciso fazer ajustes constantes, os quais, mesmo parecendo conflitos, ainda assim fornecem a oportunidade de aparar as arestas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As coisas simples podem ser as mais complicadas de fazer, porque a alma anda sonhando alto e não presta a devida atenção a todos os detalhes que, de outra maneira, seriam muito simples e divertidos de administrar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sempre sobrará um tempinho para se divertir e envolver com situações que brindem com leveza, graça e alegria, sempre! Porém, nem sempre a alma aproveita essas condições, porque prefere se agarrar às preocupações.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Encontre um lugar em que sua alma possa desfrutar um pouco mais de conforto e segurança que o habitual, porque neste momento é preciso entrar no casulo existencial e se abrigar das intempéries. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A mente não para de fazer conjecturas e se distrai bastante com isso, o que seria divertido, não fosse o detalhe que sua alma tem diante de si algumas decisões importantes para tomar. Porém, há tempo para tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Valorize seus interesses, mas considere que as pessoas com que você se relaciona farão o mesmo também, e aí pode acontecer de os interesses serem divergentes e trazer conflitos novos para a mesa do jogo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sem tomar as iniciativas pertinentes a cada caso que sua alma administra neste momento, as coisas continuarão se desenvolvendo por inércia, o que pareceria bom, mas cujos resultados comprovariam o contrário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você observa o mundo daí de dentro de você, do seu posto de onisciência subjetiva, mas suas observações dificilmente se transformam na necessária motivação para fazer alguma intervenção prática na realidade.