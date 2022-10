Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

As paixões

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura

Podemos nos esforçar para sermos identificados pela nossa inteligência racional, mas na hora do vamos-ver são nossas paixões as que nos definem, porque é a elas que nos rendemos sem questionar os resultados, e sem que necessariamente tenham cabimento na estrutura existencial que com muita racionalidade e lógica nos esforçamos para construir.

Podemos ser adequados a maior parte do tempo, compreensíveis aos olhos de outrem, por seguirmos um roteiro mais ou menos previsível, mas na hora em que alguma paixão encontra ninho em nossos corações, nos comportamos de uma forma diametralmente oposta a essa adequação.

As paixões são subversivas e perigosas, porém, são reais e viscerais, trazem consigo verdades ineludíveis, porque não são teorias, como as que a racionalidade apresenta, mas forças que se resolvem na ação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que suas atitudes provoquem um tanto mais de confusão da que já está em andamento, ainda assim parece ser melhor isso do que ficar assistindo ao desenrolar da tormenta sem esboçar sequer uma reação. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O jogo de interesses é o mesmo de sempre, cada quem luta para puxar a sardinha para o seu lado, em detrimento dos outros. Assim não há nem nunca haverá uma mudança substancial do mundo, apenas a repetição do mesmo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pode dar tudo errado mesmo, o mundo pode ficar definitivamente de ponta-cabeça e, ainda por cima, você ser a única alma esclarecida que perceba isso. Porém, também pode dar tudo certo e a realidade surpreender positivamente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Disfarçar suas verdadeiras intenções é uma forma de observar as pessoas e testar suas reações, lhes apresentando um sentido diferente do que você pretende. Mas, pode acontecer também que não seja possível disfarçar nada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É tudo muito diferente do que você esperava, mas as coisas são como são, e não como deveriam ser. Portanto, vale a pena absorver o impacto da surpresa e se adaptar o mais rapidamente possível aos eventos. Assim é.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Considere o seguinte, este é um momento da história humana que é muito maior do que qualquer pessoa comum é capaz de suportar. Coisas extraordinárias, e nem sempre no bom sentido, acontecem a todas as pessoas comuns.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Certamente, é melhor se sentir bem do que sofrer de qualquer tipo de mal-estar, seja esse objetivo ou subjetivo. As ideias que infundem esperança trazem o bem-estar, absorva esse sentimento e coloque suas ideias em prática.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se é possível ou não fazer caber todas suas pretensões no dia, sendo que esse teima em continuar durando as mesmas vinte e quatro horas de sempre, é o que está em jogo agora. Você verá como fazer essa magia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quem produz as confusões que perturbam você? Se elas perturbam você é porque encontram eco em alguma dimensão de sua atividade emocional e mental. Sua alma pode não ser a protagonista, mas é, com certeza, coadjuvante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Na melhor das hipóteses, a alma aprende algo com as decisões erradas que toma, se metendo em encrencas. Porém, chega uma hora na vida em que se pode optar por seguir por um caminho mais sereno, sem tanto sobressalto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se o cenário não se parece com o que você deseja, não culpe o cenário, mas se dedique de imediato a fazer os ajustes necessários para que suas ideias encontrem ressonância na realidade concreta. Ajustes, ajustes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure tomar distância emocional dos perrengues que afligem, porque quanto mais você os remoer, mais fortes se tornarão. Substitua o desassossego por um voto de confiança na Vida, que sabe mais que você. Com certeza.