Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Perfeição

Data estelar: Sol e Vênus ingressam em Escorpião

A perfeição não é vedada aos humanos, muito pelo contrário, é um caminho aberto que acolhe todas as almas que exijam de si mais do que o esperado, mais do que o adequado, mais do que simplesmente existir para garantir a sobrevivência e a satisfação de alguns caprichos.

A perfeição, como o Divino, não é uma dimensão que um dia se conquista e não há nada mais além dela, mas uma experiência de eterna aproximação, que quando é praticada abre a perspectiva de novas e mais amplas e maravilhosas aproximações. Por isso ela não admite preguiça nem tampouco negligência, mas um estado de contínua atenção e disciplina.

Nossa civilização nos educa para a imperfeição, para que percamos tempo e nunca desenvolvamos nossos potenciais, e esconde o fato de que nenhum de nós evolui apenas porque nasce. Só evoluímos se o praticarmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é o momento de ajustar contas, sem garantia de que tudo proceda da melhor maneira possível, porque há coisas completamente mal explicadas que, antes de tudo, requererão esclarecimentos bem elaborados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora é quando você precisa administrar a aproximação às pessoas que lhe são antipáticas, mas que por essas coisas retorcidas do destino são as que você precisa, para avançar nas suas pretensões. Caminho cheio de solavancos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esta parte do caminho encerra inúmeras potencialidades e todas são de seu interesse, porém, nem todas são praticáveis. Portanto, é imperioso que você se foque naquelas que realmente seja capaz de praticar agora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Expresse seus sentimentos, mas não espere que as pessoas compreendam absolutamente nada, porque a maioria delas anda ensimesmada, com tanta preocupação que não resta atenção para mais nada. Circunstâncias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não importa o que seja, importa apenas que haja definições, porque seguir em frente sem saber aonde se vai não seria uma perspectiva auspiciosa. Portanto, defina o que você pretende mesmo conquistar. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você ouvirá muitas coisas que entusiasmarão, assim como também se envolverá em conversas promissoras. Tudo isso é muito bom, porque alegria é o combustível certo, porém, é preciso se movimentar de forma prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A mistura de interesses e relacionamentos sociais é muito comum, portanto, administre essa dinâmica sem falsos pudores. Continue em frente com seus planos e junte os pontos para que o cenário se torne propício a você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tomar iniciativas é importante, mas tomar as iniciativas certas é mais importante ainda, tanto quanto evitar cair na tentação de tomar as iniciativas erradas também. Como sempre, o cenário da vida é complexo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este é o tempo do sacrifício, no qual é importante você ampliar sua visão e incluir nela os interesses e necessidades das pessoas com que você se relaciona, para, pelo menos, não agregar mais peso a elas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

No fundo, tudo se resume à qualidade das conexões sociais que você criar e preservar, porque por elas circulam as oportunidades que sua alma busca, para satisfazer seus desejos e suprir suas necessidades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O tempo da recuperação acabou, a partir de agora você precisa mostrar a que veio e o que consegue fazer dentro do cenário das circunstâncias atuais. Assim, sem saber, você definirá uma boa parte da sua vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre os ideais e a realidade imediata há um abismo de incertezas e preocupações. Evite conversar com essas vozes abissais, lhes prestando a mínima atenção possível, mas seguindo em frente conversando com o futuro ideal.