Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Alegria

Data estelar: Vênus e Júpiter em oposição

Nunca percas uma oportunidade de manifestar tua alegria nem tampouco tomes distância das experiências que promovem em ti esse exaltado estado de ânimo. Cuida, porém, da proteção de tua alegria, porque na dinâmica dos relacionamentos sociais de nossa humanidade é mais seguro sofrer do que estar alegre, já que para o sofrimento encontrarás coro e apoio, enquanto para a alegria acharás olhares desconfiados.

Porém, não se trata de experimentares alegria para encontrar boa receptividade, mas para que de ti se irradiem os benefícios espirituais que vêm com a alegria, queiram esses benefícios ser bem recebidos pelas pessoas ou não. Experimenta a alegria que não tem compromisso com os resultados, e que acontece com total desapego aos frutos dela.

Alegria! Apenas porque é um exaltado estado de ânimo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é um momento em que há a possibilidade de você encontrar pessoas que se tornarão importantes ao longo do tempo, mas você precisa entender que os encontros são apenas um dos ingredientes de um longo caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa gostar de tudo que precisa fazer, porque a experiência da vida não é construída exclusivamente com a força dos desejos, uma boa parte dela gira em torno de como você supre as necessidades.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante que você tome atitudes que valorizem sua individualidade, porém, tão ou mais importante do que isso é você valorizar a força do grupo de pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dizem que em time que está ganhando não se deve mexer, porém, nada é mais como antes, todos os conceitos precisam ser revistos com rapidez, porque a experiência de vida requer, agora, atitudes muito dinâmicas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que você pensa ter entendido bem é justamente o que precisa ser revisto, porque os conceitos, quando se consolidam demais na mente humana, correm o risco de deslizar para a prateleira dos preconceitos. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se o dinheiro comprasse a felicidade, todas as pessoas ricas seriam felizes, e isso não é verdade, não importa o quanto se fantasie a respeito. Se você procura conforto, busque dinheiro, mas não se afirme apenas nele.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Compartilhar sofrimento é, com certeza, mais fácil do que compartilhar alegria, a qual, diante do estado do mundo, é vista com desconfiança. Escolha bem as pessoas com quem deseja compartilhar sua alegria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Na solidão de seus pensamentos são nutridos sentimentos muito nobres e elevados, imagens que brindam com serenidade e alegria. É hora de encontrar uma maneira eficiente de compartilhar esses estados de ânimo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pense grande, pense além de si, pense além dos perrengues que hostilizam sua alma e que produzem emoções distorcidas. O mundo é imensamente maior do que suas preocupações, há mais vida para ser vivida por você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O terreno da alegria e do regozijo é bastante desconhecido, porque o mundo em que você existe é pautado pelo sofrimento, sendo esse o terreno conhecido de todas as pessoas. Porém, a alegria existe e está disponível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Conhecer é perceber, porque nossa humanidade só consegue acreditar no que percebe, sendo todo o resto mera teoria. Por isso, se lance à aventura do conhecimento, se atreva a investigar o que lhe causa rejeição.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os estímulos que o mundo exerce sobre sua alma provocam diversos estados de ânimo, essas são suas reações. Porém, nem sempre seu humor há de depender de estímulos exteriores, você também pode decidir o seu humor.