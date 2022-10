Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Relacionamentos se constroem, não nascem prontos. Essa construção vai se desenvolvendo à medida que as pessoas se conhecem melhor, e encontram os pontos em comum e os discordantes também, para processarem juntas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se velhos fantasmas atormentam sua alma, chegou a hora do revide, quando você se transforma no tormento dos fantasmas que pretendem atormentar você. Esse revide é fruto de uma decisão íntima, não se submeter ao medo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite se demorar nesse redemoinho de questionamentos que parecem inteligentes, mas que na verdade são inconsistentes, representam apenas uma forma de protelar a entrada em ação. Dessa vez, pense menos e aja mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O cenário está posto para você descansar, porém, há forças produtivas querendo se expressar através de sua presença também. Portanto, sua consciência fica com o ônus da escolha, descansar ou trabalhar?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Normalmente, as obrigações e os desejos entram em choque e disputam o mesmo tempo de expressão. Porém, não é imprescindível viver em conflito constante por isso, há uma alternativa de sábio equilíbrio a esse respeito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ocupar-se com o bem-estar material não é o mesmo que preocupar-se com dinheiro, são coisas não apenas diferentes, mas que também apontam a resultados muito diferentes. Melhor você se ocupar com o bem-estar, isso sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas que servem de referência a você, isto é, os relacionamentos que sua alma considera mais importantes, precisam de ajustes, porque é assim que a harmonia é preservada, a golpes de ajustes constantes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esse redemoinho de sentimentos desencontrados que emerge em sua consciência do fundo mais fundo de sua alma, nada disso veio a acontecer como castigo, mas como a mais fiel tradução do estado dos relacionamentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você é consciente de suas reais pretensões e de suas mais íntimas motivações, você navegará por este momento com bastante liberdade. Porém, se você esconde de você suas pretensões, espere solavancos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que demandam atenção, independentemente de você ter ou não vontade de lhes prestar essa atenção. É a isso que se conhece sob o nome de “deveres”, coisas que precisam ser feitas, gostando delas ou não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A mente viaja longe, porque desconhece fronteiras e impedimentos, é onde nossa humanidade é absolutamente livre. Mais livre ainda seria nossa humanidade se soubesse escolher e sustentar o que decida pensar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os recursos materiais precisam ser dinâmicos, para sempre fluírem através de sua presença. Porém, a educação de nossa civilização contraria esse fluxo e manda as pessoas represarem esse movimento, e todos empobrecem.