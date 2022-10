Idosa baleada durante confronto entre facções morre no PS de Rio Branco

A aposentada Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, 65 anos de idade, que morava no bairro da Pista, em Sena Madureira, morreu neste domingo (10), em Rio Branco. Desde a última terça-feira, ela se encontrava internada na capital tentando recuperar seu estado de saúde.

Dona Zélia, como era mais conhecida, foi atingida na cabeça por uma bala perdida. Em Rio Branco, passou por uma complexa cirurgia para retirar o projétil e logo após a cirurgia foi para a UTI.

A idosa foi baleada na noite da última terça-feira (4), no exato momento em que estava saindo do portão de sua casa, no Bairro da Pista. Ela ia de encontro à uma das filhas que estava vendendo em uma banca no conhecido beco do Adriano.

De acordo com a polícia, o disparo foi proveniente do Bairro Segundo Distrito e três criminosos, integrantes de uma facção, já foram identificados. A priori, a ocorrência teria sido motivada pela guerra entre facções criminosas, notadamente entre os Bairros Segundo Distrito e Pista. Dona Zélia foi baleada inocentemente, visto que, não tinha nenhuma ligação com o crime.

Até agora, os criminosos ainda não foram presos, mas a Polícia continua trabalhando no caso.

Ainda hoje, o corpo de dona Zélia será transladado para Sena Madureira, sua cidade de origem.

Familiares da vítima estão desolados nesse momento e pedem que a justiça seja feita.