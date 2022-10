Idosa é agredida a vassouradas pela irmã após discussão por cachorro

A vítima disse à irmã que autorizava a mudança para o mesmo local que ela, pois a irmã poderia lhe fazer companhia, informa o registro policial. Porém, impôs a condição que não tivesse cachorros na casa.

No domingo (2), a suspeita chegou à casa com um cachorro de porte médio. Ao ser questionada pela irmã, elas começaram a discutir. Foi então que a suspeita agrediu a irmã com um cabo de vassoura, segundo a Polícia Civil. A vítima ficou com lesões no abdômen e nas nádegas, aponta o boletim de ocorrência.