Idoso de 84 anos é preso em flagrante por abuso sexual contra cachorro

A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que um idoso estaria praticando abuso contra um cachorro em sua casa. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão entreaberto, e escutaram um barulho vindo do corredor do lado de fora da casa, onde encontraram o homem abusando do animal.

Os investigadores do 2ª DP de Ponta Porã ordenaram que o homem soltasse o animal, se vestisse e os acompanhasse até a delegacia. Assustado, o cachorro fugiu em direção à rua.