Idoso é atropelado por entregador ao tentar atravessar avenida de Rio Branco

O idoso José Alves Rolim, 80 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite deste domingo (23), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o idoso José estava tentando atravessar a Avenida Antônio da Rocha Viana, quando acabou sendo atropelado pelo entregador de lanche Josias júnior, que trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta.

Na colisão, o idoso foi arremessado e bateu a cabeça violentamente contra o assalto tendo um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve, uma fratura na perna direita e outra fratura no braço esquerdo. Já o motociclista ficou com fortes dores na coluna.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas do acidente e ligaram para a Polícia e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros às vítimas. José e Josias foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi removido por um guincho.