Implantação de abrigo para idosos em Sena Madureira começa a ser debatida

Em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (20), o presidente do Conselho Municipal do Idoso em Sena Madureira, Ribamar Silva, disse que nas próximas reuniões do Conselho colocará em pauta a implantação de um abrigo, em Sena, para os idosos.

De acordo com ele, é possível constatar nas Ruas de Sena Madureira alguns idosos com problemas mentais e outros que costumam ingerir bebida alcóolica em total situação de vulnerabilidade. “Trata-se de uma situação muito preocupante. Muitos desses idosos dormem nas calçadas, ao relento. Precisamos criar mecanismos para que um abrigo seja implantado em Sena Madureira”, comentou.

Existe um caso de uma idosa que praticamente todas as noites fica vagando pelas ruas e, por vezes, se abriga nas instalações improvisadas do hospital local.

Além do abrigo, o Conselho do idoso atua em outras frentes. “Em algumas ocasiões recebemos demandas referentes a parentes que se apossam dos cartões dos aposentados e não usam o dinheiro para comprar o mantimento dos mesmos. A gente procura resolver. Quando não conseguimos de maneira conciliatória, encaminhamos para o Ministério Público”, destacou.