INMET emite alerta de chuvas e ventos intensos para o Acre; saiba quando

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Acre, nesta quarta-feira (19), através do Relatório de Previsão do Tempo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI). Segundo o relatório, as chuvas devem ter entre 20 e 30 mm/h.

Com grau de severidade na cor amarela, representando perigo potencial, com ventos intensos entre 40 a 60 km por hora. Além dessas informações, o INMET também alerta sobre o risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores, que serão baixos, mas o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado.

O relatório é divulgado diariamente pela SEMAPI e pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).