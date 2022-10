Inscrições abertas para o concurso do Detran; veja mais

Estão abertas, desde o último dia 10, as inscrições para o concurso público da área administrativa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O certame prevê 366 vagas para os cargos de Técnico em Atividades de Trânsito e Analista em Atividades de Trânsito, com formação em nível médio e superior, respectivamente. Quem tiver interesse pode se inscrever até 23h de 8/11/2022 no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IFBC): www.ibfc.org.br .

No total, são 123 para contratação imediata e 243 para cadastro reserva, com remunerações iniciais que variam de R$ 4.650,00 a R$ 6.437,50 + gratificações da carreira e auxílios alimentação e transporte.

Vagas:

– Técnico em Atividades de Trânsito: 89 vagas para contratação imediata e 151 para cadastro reserva. Requisito: nível médio completo.

– Analista em Atividades de Trânsito: 34 para contratação imediata e 92 para cadastro reserva. Requisito: nível superior completo.

Para mais informações, acesse: https://www.ibfc.org.br/menus/concurso_andamento