Inscrições abertas para Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Levar informações sobre o uso racional da energia elétrica e contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes é o objetivo da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). Podem participar estudantes do 8° e 9° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil. A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), conta com a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) com a realização das distribuidoras da Energisa, nos 11 estados onde atua, e outras concessionárias do país.

A energia elétrica é essencial para desenvolver qualquer atividade, mas o uso inadequado pode trazer prejuízos para a população e o meio ambiente. A Olímpiada surgiu com o propósito de estimular professores e alunos a adotarem práticas que fortaleçam o uso racional de energia.

“A Energisa desenvolve ações contínuas para estimular o uso consciente da energia elétrica. Em 2023, iremos investir mais de R$ 30 milhões em projetos de eficiência energética. Eles são norteados pelos nossos compromissos de sustentabilidade, e mitigam impactos do negócio com olhar para o uso consciente de energia, água, resíduos e a redução de emissões. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vem fortalecer ainda mais as práticas sustentáveis com a participação de estudantes e professores que serão os multiplicadores desse conhecimento”, afirma o coordenador de Eficiência Energética do Grupo Energisa, Thiago Peres de Oliveira.

Como participar

Os interessados poderão realizar a inscrição até 21 de outubro, acessando o ícone “Inscrições” no site https://onee.org.br/olimpiada. O estudante deve ser inscrito na olimpíada pelo representante ou colaborador da escola em que estuda, na série ou ano em que estiver cursando.

Os estudantes e professores participarão de uma capacitação prévia para se prepararem para a disputa por meio de uma plataforma digital. A ferramenta é composta por três módulos voltados para os professores e três módulos para os alunos, que contemplam assuntos como: introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício.

Os materiais dirigidos aos estudantes são baseados no moderno conceito de gamificação, através de desafios que permitam ao aluno a aplicação de práticas cotidianas de consumo consciente de energia elétrica e sustentabilidade. Durante a olimpíada, serão utilizadas técnicas de simulações e ludicidade. As etapas incluirão também a realização de “blitz da eficiência” nas áreas atendidas por cada distribuidora. Serão ações em datas pré-definidas, com a participação dos entes organizadores, educadores e alunos, com o objetivo de divulgação da Olimpíada.

Os participantes com melhor desempenho receberão certificados e serão premiados com notebooks, bolsas de estudo, medalhas e menções honrosas. Os vencedores de cada categoria participarão de uma solenidade de encerramento na sede da Aneel, em Brasília.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços especializados de call center (Multi Energisa), mercado de contas digitais (fintech Voltz) e a (re)energisa, que atua na geração distribuída, serviços de valor agregado e comercialização de energia.