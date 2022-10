Inscrições do Casamento Coletivo estão sendo realizadas no Fórum Barão de Rio Branco

Antes de iniciar o atendimento no Fórum Barão de Rio Branco a fila para participar do casamento coletivo já se estendia pelas calçadas da Avenida Benjamin Constant. Nesta segunda-feira, dia 17, mais de 200 casais já garantiram sua vaga na cerimônia que será realizada pelo Projeto Cidadão.

No entanto, o servidor do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) Carlos Vasconcelos alertou que é preciso estar atento às exigências divulgadas pela organização: “muita gente tem comparecido aqui sem a certidão estar atualizada e não basta ser recente, precisa ser uma via expedida nos últimos seis meses”, explicou.

Roniele Menezes e Alexandre Guimarães estão juntos há três anos e contaram que ainda estão batalhando para vencer juntos financeiramente: “o casamento é uma decisão que a gente tomou e faz tempo que a gente vem querendo oficializar, mas por conta do valor não deu certo antes. Agora surgiu essa oportunidade, então viemos logo no primeiro dia”, disse o noivo.

Unidos há 25 anos, a preocupação do João Valdir e da Valdelice Silva é sobre possuir a documentação civil: “é uma segurança né?! A gente sabe que os dois não vai viver pra sempre, então é importante assinar o documento agora”, explicou o casal.

Em outro vértice está a Vitoria Caroline, que tem 17 anos de idade e veio acompanhada da mãe Madalena Vasconcelos e do noivo Vitor Wesley para fazer a inscrição. “A gente orou muito e Deus confirmou”, disse Vitória, assim com a autorização dos pais e também de Deus, agora seguem na contagem regressiva para o dia do enlace.

Mais do que um programa social, o Projeto Cidadão fortalece as famílias, exemplo disso é a Aliane Castro, que está grávida de cinco meses. Ela tem um relacionamento há oito anos com o Airton Pereira e um filho, o Artur com quatro anos de idade. Com a família crescendo, a família estava animada com o casamento: “A gente estava com outras prioridades, mas como tá vindo outro neném, chegou a hora né?!”, todos sorriem.