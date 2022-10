Instagram tem falhas nesta terça e internautas reclamam: “Só cai”

O Instagram apresentou instabilidade na tarde desta terça-feira (4/10). Usuários que tentaram publicar conteúdo tanto nos Stories quanto no feed se depararam com a mensagem: “Tente novamente”. Além disso, o aplicativo fechou sozinho tanto no Android quanto no sistema iOS.

O site Downdetector, especialista em exibir plataformas em período de queda, mostrou que o erro se deu a partir das 13h, com um pico de cerca de 89 reclamações. Pela manhã a rede social já apresentava problemas. No Twitter, usuários do Insta reclamaram e apontaram que a rede “só vive caindo”. “Quando tento abrir o app, ele fecha sozinho”, “Meu Insta parou” e “Instagram não abre” foram alguns dos relatos.