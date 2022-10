Instituto Federal do Acre abre inscrições par mestrado com quase 30 vagas

O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) lançou, no dia 10 de outubro, o Edital ProfEPT nº 02/2022, dando início ao processo seletivo do Curso de Mestrado Profissional em EPT em todo o Brasil, por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA) para as turmas 2023.

O edital dispõe de 1006 vagas, distribuídas entre as Instituições Associadas ao Programa presentes em todo o território nacional, destinadas à ampla concorrência e aos servidores pertencentes ao quadro permanente ativo das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Para o núcleo do programa no Instituto Federal do Acre (Ifac), são ofertadas 28 vagas, sendo reservadas 14 vagas para servidores e 14 para ampla concorrência.

Inscrições

As inscrições para o exame devem ser realizadas no período de 17 de outubro até 22 de novembro, exclusivamente, via internet, no Sistema de Inscrições do ProfEPT, disponível no sítio https://profept.selecao.net.br.

A taxa de inscrição custa R$ 100 e o pagamento deve ser efetuado até 23 de novembro. No ato da inscrição, é possível solicitar a isenção do pagamento da taxa mediante preenchimento e envio do requerimento específico até o dia 24 de outubro. A divulgação das inscrições homologadas será em 29 de novembro.

Inscreva-se aqui

O Exame Nacional de Acesso será realizado no dia 12 de fevereiro de 2023 e a aula inaugural do curso de mestrado está prevista para ocorrer a partir de 20 de março de 2023.

Informações adicionais como bibliografia do ENA 2023, cronograma do processo seletivo e outras podem ser acessadas no sítio do ProfEPT: https://profept.ifes.edu.br

Edital – (formato .pdf – tamanho 664 kb) – divulgado em 10/10/2022

Edital em Libras – divulgado em 10/10/2022