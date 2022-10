Internado, Paulo Gustavo trocou mensagens emocionantes com amigo; veja

Fil Braz, amigo do ator Paulo Gustavo, que morreu em março do ano passado vítima da Covid-19, publicou neste domingo (2/10) prints de conversas que teve com o comediante enquanto ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro.

Roteirista que acompanhou Paulo Gustavo em toda sua carreira, Braz publicou as conversas no dia das Eleições 2022 como uma forma de posicionamento contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Ele disse que sobreviveria e que iríamos rir muito, mas que a batalha não estava ganha. Pediu que eu rezasse, pediu que eu enviasse a ele toda minha energia”, escreveu Braz. “O Brasil todo rezou. O Brasil todo mandou energia. Mas um brasileiro, aquele que então ocupava a cadeira da Presidência da República, zombou dos que estavam com falta de ar, chamou de gripezinha, recusou vacinas, atrasou tudo. Politizou a pandemia. PG perdeu a batalha. Perdemos todos milhares de irmãos, de talentos”, completou. Nas mensagens, Paulo Gustavo se mostrava confiante na recuperação da doença e pedia orações ao amigo. Veja: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Braz (@filbraz)