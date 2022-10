Investidores internacionais avaliam ações de conservação e regularização ambiental no Acre

No período de 26 a 29 de setembro, o estado do Acre recepcionou equipes do Banco Mundial, Ministério do Meio Ambiente, Conservação Internacional, Funbio, Fundação Getúlio Vargas, Serviço Florestal Brasileiro, Icmbio e dos Estados do Amazonas, Pará e Rondônia para a Missão de Supervisão do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL-GEF), operado pelo Banco Mundial.

A missão objetiva monitorar os avanços e desafios do projeto, de forma a contribuir com o aperfeiçoamento da execução do projeto.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) é a instituição responsável pela execução do projeto no Estado do Acre.

As ações previstas no projeto são para apoiar unidades de conservação geridas pela Semapi e apoiar a implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA). Foram realizadas visitas técnicas em áreas com plantio de sistemas agroflorestais (Safs) no município de Capixaba, o laboratório de sementes e da coleção de referência da Funtac, escritório técnico do CAR/PRA, as instalações do Viveiro da Floresta, finalizando com a atividade da brigada de combate aos incêndios florestais da Apa Igarapé São Francisco, na Estrada Transacreana.

A programação encerrou na última quinta-feira com a apresentação do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Restauração Florestal criado para dinamizar e integrar as ações no âmbito do Projeto e estabelecendo os principais desafios e estratégias para o próximo ciclo de implementação do projeto e a promoção do incremento de áreas sob restauração florestal.