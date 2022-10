iPhones e celulares Android terão mesma entrada após padronização da União Europeia

Nesta quarta-feira (26), os principais jornais de tecnologias do Brasil e do mundo, anunciaram que a Apple teria cedido à pressão da União Europeia e passaria a produzir iPhones com a mesma entrada dos celulares Android, que seria USB – C.

O vice-presidente sênior de marketing mundial da empresa, Greg Joz Joswiak, confirmou a mudança e as exigências feitas pela União Europeia.

“Temos que segui-las. Não temos escolha”, afirmou.

Greg estava no evento Tech Live, do jornal “The Washington Post”, quando deu a declaração.

Tudo começou quando o Parlamento Europeu aprovou no dia último dia 04 uma lei que obriga a existência de um carregador universal para tablets, smartphones e outros dispositivos móveis.

A Apple no Brasil não se manifestou até o momento, o que se sabe é que a medida entrará em vigor em 2024 em toda União Européia.