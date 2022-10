Irmãs de 2 e 7 anos morrem em capotamento de carro; vídeo

O acidente foi em uma linha próximo ao distrito de Nova Dimensão no domingo (9). De acordo com registro de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção e por isso o veículo da família capotou diversas vezes.

Além do condutor, no carro estavam a mãe e as duas filhas, uma de 7 anos e a outra de apenas 2 anos. Uma das meninas nem chegou a ser socorrida e morreu no local, devido à gravidade dos ferimentos. A outra criança chegou a ser encaminhada para o hospital de Nova Mamoré, mas não resistiu.