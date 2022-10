“Já me identifiquei com várias letras da sigla LGBTQIAP+”, diz Ícaro Silva sobre sexualidade

Ícaro Silva abriu o coração durante entrevista ao jornalista Eduardo Vanini, da revista ELA, do jornal O Globo. Atualmente no ar com seu personagem Leonardo na novela Cara e Coragem, o ator falou sobre sexualidade, carreira, representatividade e outros assuntos importantes.

Considerado um artista performático, que além de atuar, também canta e dança, Ícaro disse que tem como inspiração, famosos como Beyoncé, Michael Jackson e Ney Matogrosso.

‘Meus olhos sempre brilharam por esses artistas’, afirmou ele. ‘São pessoas que juntam mais de uma habilidade no palco para estontear a plateia.’, acrescentou.

‘Já me identifiquei com várias letras da sigla LGBTQIAP+’, ao comentar sobre sua sexualidade, Ícaro Silva contou que se define como uma pessoa ‘sexualmente livre’ e afirmou já ter se identificado com vários letras da sigla LGBTQIAP+.

‘Entendo que precisamos dar nomes às nossas identidades para que sejam legitimadas, mas eu me vejo totalmente aberto às possibilidades de relacionamento afetivo. Isso porque fui descobrindo que é assim mesmo. Já me identifiquei com várias letras da sigla (LGBTQIAP+) e entendi como transitam na minha cabeça’, declarou o famoso.

De acordo com o ator, falar abertamente sobre sua sexualidade nunca afetou sua carreira. ‘O que sempre interferiu no meu trabalho foi a falta de oportunidades para as pessoas pretas’, explicou.