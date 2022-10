Jenilson diz que lutou com “armas de pau”: “Nossa maior parceira foi a gratidão das pessoas”

Mesmo não eleito, o candidato a senador pelo PSB Dr. Jenilson Leite pode dizer que saiu vitorioso das eleições 2022 no Acre, com mais de 65, 5 mil votos, ficou em terceiro lugar, mesmo escanteado pela Federação Brasil da Esperança e uma campanha difícil, com poucos recursos e alvo de ataques, chegou a numerosos votos.

Jenilson Leite, deputado estadual pelo segundo mandato, se manifestou agradecendo o apoio.

“Fizemos o bom combate e a vida segue. Minha gratidão aos nossos apoiadores e eleitores. Quero agradecer cada um dos mais de 65 mil acreanos e acreanas que nos deram um voto de confiança. Fizemos uma campanha propositiva, ouvindo nossa gente. Agradeço pelo resultado que conquistamos, ele representa a força de um trabalho feito de forma dedicada ao nosso povo e sabemos que cada voto foi dado com muita esperança. A conjuntura era muito adversa, lutamos com “armas de pau”, sem a força da máquina do Estado ou de prefeituras, nossa maior parceira foi a gratidão das pessoas pelo nosso trabalho realizado e a esperança das acreanas e acreanos. Agradeço de coração todos os amigos e amigas que lutaram ao meu lado, nossos candidatos a deputados estadual e federal, minha família, os colaboradores do meu mandato de deputado estadual, os parceiros e parceiras do PSB e tantas outras pessoas dos seguimentos sociais de nosso estado. A vida segue e continuaremos fazendo a nossa parte, com sempre fizemos, agora em outra posição social”, escreveu.