Jéssica Sales anuncia que disputará novo cargo nos próximos anos: “A política está no sangue”

Mesmo tendo sido a quarta candidata mais votada nas eleições deste ano, com 20,5 mil votos, a deputada federal Jéssica Sales não foi eleita por conta do quociente eleitoral. Neste pleito, Sales teve ainda mais votos do que obteve quando foi eleita pela primeira vez, em 2014, quando teve 20.339 votos, mas ainda menos do que quando foi reeleita com 28.717 votos.

Ela continua seu mandato até o dia 1 de janeiro e depois disso vai voltar a se dedicar à medicina. Jéssica é médica ginecologista e obstetra, mas segundo ela, a política está no sangue e, por isso, o resultado deste ano está longe de ser um ponto final na sua carreira política: ela quer ser prefeita de Cruzeiro do Sul.

“Vou voltar para a medicina um tempo, mas a política está no sangue, e em 2024 vai ser uma nova era”, disse a deputada em entrevista a uma emissora de Cruzeiro do Sul na manhã desta terça-feira (4).

Sobre não ser reeleita, Jéssica disse não estar triste: “Eu não perdi nada, pois fiz uma campanha limpa e eu prefiro perder a comprar votos. Estou motivada, pois tenho mais de 20 mil motivos para estar feliz”, declarou.