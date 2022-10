Jesus Sérgio e Maria Lucinéia dão votação expressiva ao governador Gladson Cameli em Tarauacá

Com o empenho e a força do deputado federal Jesus Sérgio (PDT) e da prefeita, Maria Lucinéia, o governador Gladson Cameli teve 55,66% dos votos em Tarauacá, o que representa mais da metade dos eleitores do município.

“Pedimos votos para o governador Gladson durante toda essa campanha. Fomos de casa em casa e mostramos ao tarauacaense o trabalho do Gladson em nossa cidade”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.

“O governador Gladson tem ajudado muito Tarauacá. Nos ajudou a abrir os ramais e em muitas obras de infraestrutura. E graças a Deus demos uma votação expressiva ao governador que tanto fez e vai fazer muito mais pelo nosso município”, garantiu a prefeita Maria Lucinéia.