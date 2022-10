Jogador da Premier League se aposenta aos 24 por problema cardíaco

O Brighton, time da Premier League, anunciou que nesta segunda-feira (10/10) que o meio-campista Enock Mwepu vai se aposentar aos 24 anos de idade devido uma doença cardíaca hereditária. O quadro se agrava com a prática de esportes, impossibilitando a continuidade da carreira do jogador.

“Um menino de um pequeno município da Zâmbia chamado Chambishi tem algumas novidades para compartilhar. Ele se manteve forte para seguir seu sonho de jogar futebol no mais alto nível e, pela graça de Deus, viveu seu sonho de chegar à Premier League. Alguns sonhos, no entanto, chegam ao fim, por isso é com tristeza que anuncio a necessidade de pendurar as chuteiras por causa dos conselhos médicos que recebi. Este não é, no entanto, o fim do meu envolvimento com o futebol. Eu pretendo ficar envolvido de alguma forma. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que me apoiaram em minha jornada no futebol, incluindo minha esposa e família, meu agente 12MAN, a Federação da Zâmbia, todos os meus clubes anteriores, companheiros de equipe e treinadores e especialmente todos em Brighton & Hove Albion”. escreveu o clube.

O jogador foi diagnosticado com a doença no inicio da temporada após passar mal em um voo rumo a Zâmbia. Após o episódio, Enock foi internado e, após retornar a Inglaterra, continuou fazendo exames médicos até o diagnóstico atual.

Nascido na Zâmbia, o meio-campista começou sua carreira profissional em 2017 atuando pelo Kafue Celtic FC. Em 2018 foi para a Áustria para vestir a camisa do Liefering antes de se transferir para o RB Salzburg. Sua chegada ao Brighton se deu em 2021, em uma transferência que girou em torno de 21 milhões de euros.