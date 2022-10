Jogador promete cortar o pênis caso seu time seja rebaixado; assista

As promessas são tradição no futebol, seja por títulos ou até mesmo contra rebaixamentos, como é o caso do atacante Kevin Mina. Porém, o jogador prometeu algo bem diferente: em caso de queda do Real Santa Cruz no Campeonato Boliviano, o atacante disse que cortará o próprio pênis.

O jogador, contratado por três meses pelo clube da Bolívia, fez a promessa inusitada durante uma coletiva de imprensa. Perguntado se tinha medo do Real Santa Cruz rebaixar, o atacante não economizou na sinceridade na resposta. “Si yo desciendo me corto el miembro”. La ‘particular’ promesa del ecuatoriano Kevin Mina a los hinchas de @ClubRealSC. pic.twitter.com/LCpkdaCc2l — Agustín Suárez D. (@A_SuarezDoreski) September 30, 2022 “Se eu cair, eu corto meu membro. Eu corto”, disse o atacante de 28 anos. A promessa aconteceu justamente depois do jogador marcar o gol de empate do Santa Cruz contra o Real Toyamapo. O time de Mina é o penúltimo colocado no Campeonato Boliviano, faltando 10 rodadas para o fim da competição.