Jojo Todynho desabafa sobre ciúme após reconciliação de casamento: ‘Não é saudável’

Na tarde deste domingo (9), Jojo Todynho compartilhou um desabafo sobre ciúme. A cantora gravou Stories falando sobre a reconciliação com o marido Lucas Souza e contou como o ciúme dela e do companheiro prejudicou o relacionamento dos dois ao ponto que eles tiveram uma separação relâmpago.

“O Lucas é muito ciumento, eu sou muito ciumenta e isso é uma coisa que a gente vai aprender a lidar e a controlar. Como eu falei, o pau quebra mesmo. Um taca fogo, o outro não cessa fogo e taca fogo também, aí explode”, disse a funkeira.

No último sábado (8), Lucas fez uma publicação no Instagram anunciando o fim do casamento com jojo. Depois, a campeã de A Fazenda 12 contou que os dois passaram a semana com diversas brigas e comunicou nesta manhã que eles se acertaram e o militar estava voltando para casa.

“Tudo que aconteceu de ontem para hoje, não dormi. Foi turbulento. Estou com a minha ansiedade com o coração batendo na garganta. Tudo isso que aconteceu foi muito bom, precisava passar por isso”, disse a artista.

Jojo explicou que enxerga essa crise no casamento como um sinal de que ela e o marido precisam mudar algumas atitudes. A cantora falou não ter problemas em compartilhar a vida íntima dela com o público e que o ponto que mais prejudica a relação com o militar é o ciúme dos dois.

“O ciúme não é saudável, nos faz tomar atitudes que nos arrependemos. A vida a dois não é fácil, nunca será fácil, mas, quando ambas as partes querem fazer dar certo e têm consciência que coisas precisar ser mudadas, a gente segue firme e de mãos dadas. Já passamos por tantas coisas para estarmos juntos. Deus está no controle. Vamos ficar bem”, completou Jojo Todynho.