Jorge Viana convida para bandeiraço de apoio ao Lula nesta sexta-feira

O ex-candidato ao Governo do Acre, Jorge Viana (PT), compartilhou nas redes sociais o convite para um bandeiraço de apoio à candidatura de Lula, o majoritário de seu partido na disputa pela presidência da República.

O evento ocorre às 17 horas, com ponto de encontro na Praça da Semsur.

Apontado pelas pesquisas como favorito no segundo turno, que ocorre no dia 30, Lula tem contado com o apoio integral de Jorge Viana desde o primeiro turno.

Inclusive, foi com Lula o primeiro compromisso de Jorge logo após as eleições no dia 2 de outubro.