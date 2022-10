Jorge Viana vota na Aleac, aposta em vitória de Lula e diz que vai para o segundo turno

O candidato Jorge Viana (PT), já cumpriu seu compromisso de eleitor e votou às 7h30, na Assembleia Legislativa do Acre. Ele estava acompanhado pelo seu vice Marcus Alexandre, pela candidata ao Senado Nazaré Araújo, por candidatos a deputados estaduais e federais da sua coligação e disse estar confiante no segundo turno.

Antes de entrar na seção eleitoral, Jorge Viana falou com a imprensa. “A expectativa é que depois dessa eleição, desse primeiro turno, a gente ir pro segundo e depois atravessar a rua, ir ali pro Palácio”, disse o candidato na frente do seu local de votação, que fica ao lado do Palácio Rio Branco.

“O que a gente tem hoje é a oportunidade de virar uma página de conflito, de pobreza de desemprego pro nosso povo. E trazer a esperança de volta, com a vitória de Lula no primeiro turno. Aqui no Acre, eu, Marcus Alexandre e Nazaré representamos essa esperança. A política pra nós é uma oportunidade de servir”, acrescentou o representante do PT no Acre.

“A gente tem que parar com as brigas, com os conflitos e trabalhar muito. Fazer com que os órgãos públicos voltem a funcionar, fazer com o que o Acre volte a ser um lugar de prosperidade. Nunca votei tão em paz, considero esta a campanha mais tranquila da minha vida, porque estou trazendo nesse voto o meu coração. Tudo que nós queremos é ver o Acre sendo motivo de orgulho para todos nós”, finalizou Jorge Viana.

