Jornalista diz que Simaria estaria colocando os filhos contra o ex-marido; entenda

A apresentadora também conversou com uma outra pessoa ligada à cantora, que negou as acusações de alienação parental. “Uma fonte que conhece muito bem a Simaria e acompanha de perto essa separação disse que, pelo contrário, ela está preocupada com a saúde mental dos filhos. Ela disse que essa é a prioridade da cantora no momento, que ela literalmente largou tudo para focar nas crianças e até levou a Giovanna em uma psicóloga”, comunicou.

Por fim, o contato de Gaby Cabrini disse que Vicente Escrig é “extremamente machista” e que estaria “jogando na cara” de Simaria que ela trabalha demais e não tem ficado com as crianças em casa.

Procurada pelo Metrópoles, a assessoria de Simaria não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.