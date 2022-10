Jornalista que exibia adesivo do Lula estampado no peito é espancada em Curitiba

Na noite desta sexta-feira (28), a jornalista Magalea Mazziotti, 43 anos, foi agredida por volta das 22h no calçadão da Rua 15 de Novembro, em Curitiba (PR). Ela usava no peito, um adesivo do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Estava indo encontrar meus amigos e fui atacada. Não sei se é porque estou com adesivos do Lula expondo em quem eu vou votar no domingo… Tive o rosto cortado e estou com um galo na cabeça. Não me levaram nada a princípio”, contou Mazziotti ao site Metropóles.

A jornalista registrou boletim de ocorrência na delegacia. E em nota, a Polícia Civil do Paraná disse que as diligências já estavam sendo realizadas e que o caso ficaria a cargo do 1° Distrito Policial da Capital.